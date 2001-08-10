Серию угонов раскрыли полицейские Тымовского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце декабря минувшего года в УМВД России по Тымовскому городскому округу поступило сообщение из местного кафе о том, что при неизвестных обстоятельствах с парковки заведения пропал автомобиль доставки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При последовавших оперативно-розыскных мероприятиях сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к угону гражданина, а также наши саму машину.

Оказалось, что автомобиль угнал 22-летний сотрудник заведения. Злоумышленник знал, где хранятся ключи от служебного транспорта и имел к ним открытый доступ. Ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил без спроса воспользоваться машиной, чтобы покататься. По пути подозреваемый не справился с управлением и въехал в сугроб, из которого не смог выбраться. Тогда он бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия.

В ходе последующего производства по уголовному делу следователем также было установлено, что фигурант причастен еще к двум фактам неправомерного завладения транспортными средства. По предварительной версии, злоумышленник совершил угоны в октябре 2023 года и в июле 2024 года.

По вышеописанных фактам возбужден ряд уголовных дел, которые будут объединены в одно производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Расследование продолжается.