Тихоокеанское
информационное агентство
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12:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье задержали иностранца, разыскиваемого интерполом

В Приморье задержали иностранца, разыскиваемого интерполом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Таджикистана приехал в Приморье, чтобы избежать правосудия в своей стране. Однако сделать у него это не получилось. Мужчину нашли в Артеме и скоро вернут по линии Интерпола, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

Сотрудники полиции установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин Таджикистана, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. Эту информацию они передали коллегам из территориального отдела полиции. Вскоре его разыскали.

По имеющейся информации, на родине мужчина совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере 2 150 000 сомони (более 19,5 млн рублей). Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул страну, преодолев свыше 6 тысяч километров.

По решению суда мужчина заключен под стражу.  Фигурант водворен в следственный изолятор. Решается вопрос о его экстрадиции в республику Таджикистан.

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