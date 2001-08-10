Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 января в 15:28 в диспетчерскую службу Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на территории СНТ «Ягодка», на улице Шиповниковая, д. 48, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарные ПСЧ № 52 прибыли на место в 15:39. К этому моменту наблюдалось задымление дачного дома и открытое пламя на площади 0,5 квадратных метров.

Пожар локализовали в 15:50, а в 17:34 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано восемь человек личного состава и две единицы техники.

Пострадавших и погибших нет, причины пожара устанавливаются.