11:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В "Ягодке" едва не сгорел дачный дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 января в 15:28 в диспетчерскую службу Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на территории СНТ «Ягодка», на улице Шиповниковая, д. 48, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.
Пожарные ПСЧ № 52 прибыли на место в 15:39. К этому моменту наблюдалось задымление дачного дома и открытое пламя на площади 0,5 квадратных метров.
Пожар локализовали в 15:50, а в 17:34 полностью ликвидировали.
В тушении были задействовано восемь человек личного состава и две единицы техники.
Пострадавших и погибших нет, причины пожара устанавливаются.
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