Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2025
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28 нарушений ПДД зарегистрировано за сутки на Сахалине
09:39, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

28 нарушений ПДД зарегистрировано за сутки на Сахалине

28 нарушений ПДД зарегистрировано за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 128 нарушений ПДД РФ:

- задержан и отстранен от управления ТС 1 водитель, который сел за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 9 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

3 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

1 водитель - управляющий транспортным средством, незарегистрированными в установленном порядке;

7 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

6 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

2 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

2 пешехода - за нарушение ПДД;

- составлено 4 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 9 автомобиля.

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