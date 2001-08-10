Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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15:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, сделав вид, что вызывает такси, украл со счета знакомой крупную сумму

Сахалинец, сделав вид, что вызывает такси, украл со счета знакомой крупную сумму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 января в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летней местной жительницы. С банковского счета гражданки пропало более полумиллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 33-летний житель областного центра.

Предварительно установлено, что накануне фигурант распивал спиртные напитки у себя дома в компании заявительницы. Через некоторое время между ними возник конфликт. Женщина попросила подозреваемого вызвать ей такси и для этого дала ему свой телефон. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и похитить денежные средства у потерпевшей. Он зашел в мобильное приложение банка, откуда перевел на свой банковский счет 685 тысяч рублей. Все похищенные деньги мужчина потратил в этот же день на погашение долгов и кредитов.

Возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч.3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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