Сахалинец, сделав вид, что вызывает такси, украл со счета знакомой крупную сумму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 января в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летней местной жительницы. С банковского счета гражданки пропало более полумиллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 33-летний житель областного центра.

Предварительно установлено, что накануне фигурант распивал спиртные напитки у себя дома в компании заявительницы. Через некоторое время между ними возник конфликт. Женщина попросила подозреваемого вызвать ей такси и для этого дала ему свой телефон. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и похитить денежные средства у потерпевшей. Он зашел в мобильное приложение банка, откуда перевел на свой банковский счет 685 тысяч рублей. Все похищенные деньги мужчина потратил в этот же день на погашение долгов и кредитов.

Возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч.3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.