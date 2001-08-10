Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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13:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура проверяет факт нападения собаки на ребенка на Сахалине

Сахалинская прокуратура проверяет факт нападения собаки на ребенка на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту нападения собаки на ребенка в Березняках, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления и специализированной организации при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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