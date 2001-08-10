Сахалинская прокуратура проверяет факт нападения собаки на ребенка на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту нападения собаки на ребенка в Березняках, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления и специализированной организации при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.