Сахалинец получил четыре года заключения за то, что чуть не убил собутыльницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Углегорским городским судом Сахалинской области 10 января 2025 года вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого 59-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что в конце сентября 2024 года виновный, находясь в гостях у своей знакомой, в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкоголя, нанёс один удар хозяйственным ножом по телу потерпевшей, причинив телесные повреждения, которые являются опасными для жизни и соответствуют тяжкому вреду здоровью.
В судебном заседании осуждённый вину признал в полном объёме, государственный обвинитель предложил суду, с учётом личности виновного, наличия непогашенной судимости за ранее совершенное аналогичное преступление против личности, назначить ему наказание в виде реального лишения свободы.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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