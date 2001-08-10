Тихоокеанское
информационное агентство
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13:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец получил четыре года заключения за то, что чуть не убил собутыльницу

Сахалинец получил четыре года заключения за то, что чуть не убил собутыльницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским городским судом Сахалинской области 10 января 2025 года вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого 59-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что в конце сентября 2024 года виновный, находясь в гостях у своей знакомой, в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкоголя, нанёс один удар хозяйственным ножом по телу потерпевшей, причинив телесные повреждения, которые являются опасными для жизни и соответствуют тяжкому вреду здоровью.

В судебном заседании осуждённый вину признал в полном объёме, государственный обвинитель предложил суду, с учётом личности виновного, наличия непогашенной судимости за ранее совершенное аналогичное преступление против личности, назначить ему наказание в виде реального лишения свободы.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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