В Приморье ликвидировали тигра, убившего накануне человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тигра, который убил мужчину в Приморье, отстрелили. Хищник был опасен для местных жителей. Специалисты также выяснили, что зверь получил ранение до нападения, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Телеграм-канал «vlapostok1ru».

Амурский тигр напал на мужчину, который рыбачил в 100 м от села Зимники. Жертвой хищника стал 53-летний Владимир.

Хищника отстрелили. Он представлял угрозу для безопасности местных жителей и специалистов, принимавших участие в операции по его поимке.

Предварительно установлено, что животное было ранено человеком до нападения. Проводится экспертиза.