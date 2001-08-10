Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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13:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье ликвидировали тигра, убившего накануне человека

В Приморье ликвидировали тигра, убившего накануне человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тигра, который убил мужчину в Приморье, отстрелили. Хищник был опасен для местных жителей. Специалисты также выяснили, что зверь получил ранение до нападения, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Телеграм-канал «vlapostok1ru».

Амурский тигр напал на мужчину, который рыбачил в 100 м от села Зимники. Жертвой хищника стал 53-летний Владимир.

Хищника отстрелили. Он представлял угрозу для безопасности местных жителей и специалистов, принимавших участие в операции по его поимке.

Предварительно установлено, что животное было ранено человеком до нападения. Проводится экспертиза.

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