Амурское село закрыто на карантин из-за бешенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области выявлен случай бешенства. Особо опасное заболевание обнаружено у лисицы, которая зашла в Поздеевку Ромненского округа. В населенном пункте введен карантин, сообщает ИА "Порт Амур".

По информации регионального управления ветеринарии, лиса бродила по улице села. Сначала она напала девочку и укусила ее за палец. Затем пыталась наброситься на мужчину. Местный житель убил лису и сообщил о происшествии ветеринарам.

Позже специалисты лаборатории подтвердили предварительный диагноз. Хищница была больна бешенством.

В настоящее время пострадавшая девочка получает необходимые прививки. В очаге заболевания проводятся обязательные мероприятия, в том числе дезинфекция.

«Циркуляция бешенства среди диких животных Приамурья, к сожалению, сохраняется. Заболевание фиксировали и в прошлом году, в основном оно выявлялось именно у лисиц. Жителям области, особенно в сельских территориях, необходимо учитывать сложившуюся ситуация и соблюдать меры предосторожности. При бешенстве дикие животные теряют страх перед человеком, могут становиться агрессивными или наоборот — неадекватно общительными. Поэтому лиса на территории населенного пункта должна сразу насторожить, пытаться ее поймать или погладить нельзя ни в коем случае», - сказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В управлении подчеркнули, что домашние животные, особенно живущие в селах или бывающие в лесах, обязательно должны быть привиты от бешенства. В случае укусов любым животным, даже безобидным на вид, амурчанам необходимо обратиться к врачу и пройти курс экстренной вакцинации.

В случае обнаружения павших животных, а также животных с клиническими признаками бешенства или ведущих себя неадекватно можно сообщить на «горячую линию» амурского управления ветеринарии: 8 914 584 18 41.