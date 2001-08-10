Несчастный случай: названы причины гибели чиновника из Владивостока в Таиланде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Паттайе следователь заявил, что причиной смерти чиновника администрации Владивостока, ставшего жертвой трагического инцидента в Таиланде, оказалось падение с высоты третьего этажа. По версии правоохранительных органов, смерть произошла в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в русской общине Паттайи через Светлану Шерстобоеву, передает РИА VladNews.
Ранее источники в правоохранительных органах Приморья сообщили РИА Новости, что смерть чиновника расследуется местной полицией. Шерстобоева подтвердила факт трагедии и уточнила, что мужчина был застрахован.
"Мы только что вышли от следователя. Падение с высоты, это несчастный случай. Он упал с третьего этажа", - рассказала она.
Собеседница также уточнила, что трагедия произошла в отеле, где находился мужчина.
Напомним, что 30 декабря 2024 года в группе российских граждан в Таиланде в соцсети "ВКонтакте" "Мы живём в Таиланде" появилось сообщение о пропаже чиновника. Он покинул отель "Паттайя Гранд Ресорт" и больше не выходил на связь. Семья начала поиски, и только 6 января 2025 года стало известно, что его тело было найдено в том же отеле. О причинах смерти на тот момент не сообщалось. Позднее родственники были уведомлены о произошедшем.
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