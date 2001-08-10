Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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09:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине задержали 9 пьяных водителей и 13 – без прав

За сутки на Сахалине задержали 9 пьяных водителей и 13 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 121 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

1 водитель - управляющий транспортным средством, незарегистрированными в установленном порядке;

2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

8 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

2 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

8 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Составлено 6 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 7 автомобиля.

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