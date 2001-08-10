Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинск грузовик врезался в автобус

В Южно-Сахалинск грузовик врезался в автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 января 2025 года в 13 часов на 7 км. автодороги Южно-Сахалинск – Оха произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 20-летний водитель (стаж управления ТС менее 2-х лет), управляя грузовым автомобилем, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», двигающимся по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя пассажир автобуса получила травмы.

Проводится проверка.

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