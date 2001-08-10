Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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Михаилу Пичугину, дрейфовавшему два месяца в Охотском море, не стали предъявлять обвинение

Михаилу Пичугину, дрейфовавшему два месяца в Охотском море, не стали предъявлять обвинение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два месяца дрейфовавшему в Охотском море Михаилу Пичугину не стали предъявлять обвинение. По уголовному делу, возбужденному после гибели двух родственников мужчины, он выступил в роли свидетеля, передает ТК "41 Регион".

Об исчезновении в открытом море двух мужчин и подростка стало известно в начале августа 2024 года. Сергей Пичугин, его 15-летний сын Илья и брат Михаил собирались увидеть знаменитые Шантарские острова.

Путешествие началось на Сахалине, однако вскоре связь с путешественниками пропала. Лодку нашли в тысяче километров от Охи откуда россияне начинали свой маршрут. Выжить удалось только Михаилу Пичугину.

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