На Сахалине таксист обокрал пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 59-летнего местного жителя, у которого при неизвестных обстоятельствах пропали деньги, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 40-летний иностранный гражданин.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант подрабатывал в такси. На одном из заказов к нему сел потерпевший. После окончания поездки заявитель дал водителю свой телефон, чтобы последний перевел себе оплату за поездку. Подозреваемый в свою очередь решил воспользоваться ситуацией и перевел себе 14 тысяч рублей на банковскую карту.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.