Сахалинец ответит в суде за кражу скутера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
6 октября 2024 года фигурант был на день рождении у своей знакомой, которая проживала рядом с его другом. Мужчина знал, что у его товарища имеется скутер, который он решил похитить. Для этого он сказал компании, что ему нужно ненадолго отойти по делам. После чего, обвиняемый направился к дому своего товарища. С помощью палки мужчина сломал замок на транспортном средстве, а затем спрятал похищенное в кустах. На следующий день обвиняемый разобрал похищенное на запчасти, которые в дальнейшем продал.
Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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