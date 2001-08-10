Сахалинец ответит в суде за кражу скутера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

6 октября 2024 года фигурант был на день рождении у своей знакомой, которая проживала рядом с его другом. Мужчина знал, что у его товарища имеется скутер, который он решил похитить. Для этого он сказал компании, что ему нужно ненадолго отойти по делам. После чего, обвиняемый направился к дому своего товарища. С помощью палки мужчина сломал замок на транспортном средстве, а затем спрятал похищенное в кустах. На следующий день обвиняемый разобрал похищенное на запчасти, которые в дальнейшем продал.

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.