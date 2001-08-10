Тихоокеанское
информационное агентство
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14:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На выезде из Южно-Сахалинска столкнулись три автомобиля

На выезде из Южно-Сахалинска столкнулись три автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На выезде из Южно-Сахалинска днём 15 января серьёзно столкнулись три автомобиля. От удара иномарки буквально разлетелись по сторонам - они получили серьёзные механические повреждения, сообщает astv.ru.

Как стало известно редакции, авария случилась в Ново-Александровске. Столкнулись Toyota Crown, Toyota Caldina и, предположительно, Toyota Corolla Axio.

На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

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