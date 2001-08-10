Сахалинец счет необязательным постановление суда об административном надзоре и заработал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дела в отношении 21-летнего ранее судимого местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в апреле прошлого года, решением суда в отношении фигуранта был установлен административный надзор с административными ограничениями в виде обязательной явки два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; запрета пребывания вне жилого помещения в ночное время суток; запрета на выезд за пределы территории Охинского городского округа.

В нарушение действующих ограничений, с начала мая фигурант не являлся в районный отдел полиции. Участковыми уполномоченными полиции также неоднократно фиксировалось, что гражданин отсутствовал дома после 22 часов, а потом и вовсе покинул место проживания, не поставив об этом в известность сотрудников органов внутренних дел.

Таким образом, в действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ – самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора.

Дознание по уголовному делу продолжается.