Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2025
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14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоинспекция задержала гражданина, находящегося в федеральном розыске

На Сахалине автоинспекция задержала гражданина, находящегося в федеральном розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке по информационным базам данных МВД России, было установлено, что мужчина находится в Федеральном розыске.

Данный гражданин был доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.

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