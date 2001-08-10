Сахалинец ограбил 84-ленюю мать знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего, ранее судимого жителя села Рыбацкое, обвиняемого в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером, 16 ноября 2024 года, фигурант пришел в гости к своему знакомому, с которым они вместе распили спиртные напитки. Спустя некоторое время 84-летняя мать приятеля, которая проживает в этом же доме, потребовала от мужчин прекратить застолье, а гостя уйти. Обвиняемый ушел, а сын отправился спать.

В этот момент у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. Разбив окно, он проник в дом. Когда на шум вышла хозяка, злоумышленник начал требовать от нее денежные средства в размере 300 000 рублей. Последняя ответила отказом и вышла на улицу, чтобы позвать на помощь. С целью подавления возможного сопротивления со стороны потерпевшей, фигурант, против воли последней затащил её обратно в дом, применив тем самым насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В продолжение своего преступного умысла злоумышленник забрал со стола кошелек, из которого открыто похитил купюры в сумме 2 800 рублей, а также банковскую карту.

После этого фигурант с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению на правах личной собственности.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищения чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище,

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.