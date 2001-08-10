Сахалинца попросили последить за собакой, а он сдал в ломбард ювелирные украшения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В августе 2024 года фигурант познакомился с женщиной, которой периодически помогал с домашними делами. В один из дней она сообщила обвиняемому, что собирается уезжать к мужу в другой город. Потерпевшая попросила фигуранта приглядеть за ее собакой, и разрешила временно пожить у нее.
Через несколько дней после отъезда потерпевшей, подозреваемый решил похитить ее ювелирные изделия, которые находились в шкатулке. В дальнейшем он сдал похищенное в ломбард за 25 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 109 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:24 9 Января Снайперы на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
10:26 9 Января В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
09:53 9 Января За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
Выбор редакции
- 17:22 Вчера Сахалинцы научили китайцев русским-народным танцам
- 14:39 13 Января На Сахалине для 50 китайских спортсменов провели мастер-классы по русским игрушкам
- 12:18 10 Января Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду
- 12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?