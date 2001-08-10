Сахалинца попросили последить за собакой, а он сдал в ломбард ювелирные украшения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В августе 2024 года фигурант познакомился с женщиной, которой периодически помогал с домашними делами. В один из дней она сообщила обвиняемому, что собирается уезжать к мужу в другой город. Потерпевшая попросила фигуранта приглядеть за ее собакой, и разрешила временно пожить у нее.

Через несколько дней после отъезда потерпевшей, подозреваемый решил похитить ее ювелирные изделия, которые находились в шкатулке. В дальнейшем он сдал похищенное в ломбард за 25 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 109 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.