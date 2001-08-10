В селе Быков потушили пожар в одноэтажном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 января в 07:13 в диспетчерскую службу Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Быков, на улице Садовая, д. 21, рассказали ТИА "Острова" в региональном Агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарные ПЧ № 24 и ПЧ № 25 прибыли на место в 02:54. Горело одноэтажное строение барачного типа. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Пожар локализовали в 03:23, а в 06:15 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники, 1 звено ГДЗС.

Пострадавших и погибших нет, причины пожара устанавливаются.