Ничего святого: во Владивостоке житель Челябинска обокрал бойца СВО прямо в храме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Владивостока приморский отряд "Тигр-Правопорядок" во время совместного патрулирования с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в краже сумки с документами бойца СВО, сообщает "Приморье 24".

По данным Антитеррора Приморья, задержанный оказался жителем Челябинска. Мужчина признался, что прямо в храме присвоил личные вещи бойца 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ, чтобы обогатиться.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Подозреваемый доставлен в отделение полиции.