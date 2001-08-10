Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2025
Сейчас 00:17
102,71|104,86|66,91
Назначен Охинский городской прокурор Сахалинской области
11:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ничего святого: во Владивостоке житель Челябинска обокрал бойца СВО прямо в храме

Ничего святого: во Владивостоке житель Челябинска обокрал бойца СВО прямо в храме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Владивостока приморский отряд "Тигр-Правопорядок" во время совместного патрулирования с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в краже сумки с документами бойца СВО, сообщает "Приморье 24".

По данным Антитеррора Приморья, задержанный оказался жителем Челябинска. Мужчина признался, что прямо в храме присвоил личные вещи бойца 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ, чтобы обогатиться.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Подозреваемый доставлен в отделение полиции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?