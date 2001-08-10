Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2025
Сейчас 00:17
102,71|104,86|66,91
Назначен Охинский городской прокурор Сахалинской области
09:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине опрокинулся грузовик

На Сахалине опрокинулся грузовик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 января 2025 года в 11 часов 57 минут на 323 км. автодороги Невельск – Томари - аэропорт "Шахтерск" произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 25-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «FAW J6», двигаясь в северном направлении, выбрал небезопасную скорость для движения, не справился с управлением и совершил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель, не пристегнутый ремнём безопасности, получил телесные повреждения.

Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?