В Амурской области вор похищал украшения и прятал их в сугробах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в серии "новогодних" краж. Пострадали четверо жителей Чигирей. Они обратились в правоохранительные органы в начале января, сообщает ИА "Порт Амур".

- Опрашивая потерпевших, работая на местах совершения преступлений, полицейские выяснили, что во всех случаях злоумышленник проникал в помещения, отжимая рамы окон ПВХ. Преступления совершались в то время, когда владельцы домов праздновали Новый год у друзей, ходили за покупками. Один коттедж хозяева покинули на время ремонта. Добычей преступника стали ювелирные украшения, гаджеты, электроинструменты общей стоимостью более 350 тысяч рублей, — рассказали в УМВД России по Амурской области.

Оперативники задержали предполагаемого похитителя на дороге. При себе у него находилась сумка с частью краденных вещей. Выяснилось, что 42-летний благовещенец после совершения краж прятал похищенное имущество в сугробах недалеко от мест преступлений, а потом возвращался за ним.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 30. За совершение преступлений подобного рода можно лишиться свободы на срок до шести лет. Украденное имущество полицейские вернули законным владельцам, подозреваемого поместили под стражу.

В ходе расследования уголовных дел полицейские установили причастность амурчанина к пяти фактам хищения имущества из подвалов благовещенцев. В настоящее время ущерб по ним превысил 129 тысяч рублей.

- Есть основания полагать, что задержанный совершил и другие кражи. Сотрудники МУ МВД России «Благовещенское» призывают горожан, в отношении которых были совершены подобные преступления, сообщить о них в органы внутренних дел, — добавили в УМВД.