В Амурской области вор похищал украшения и прятал их в сугробах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в серии "новогодних" краж. Пострадали четверо жителей Чигирей. Они обратились в правоохранительные органы в начале января, сообщает ИА "Порт Амур".
- Опрашивая потерпевших, работая на местах совершения преступлений, полицейские выяснили, что во всех случаях злоумышленник проникал в помещения, отжимая рамы окон ПВХ. Преступления совершались в то время, когда владельцы домов праздновали Новый год у друзей, ходили за покупками. Один коттедж хозяева покинули на время ремонта. Добычей преступника стали ювелирные украшения, гаджеты, электроинструменты общей стоимостью более 350 тысяч рублей, — рассказали в УМВД России по Амурской области.
Оперативники задержали предполагаемого похитителя на дороге. При себе у него находилась сумка с частью краденных вещей. Выяснилось, что 42-летний благовещенец после совершения краж прятал похищенное имущество в сугробах недалеко от мест преступлений, а потом возвращался за ним.
Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 30. За совершение преступлений подобного рода можно лишиться свободы на срок до шести лет. Украденное имущество полицейские вернули законным владельцам, подозреваемого поместили под стражу.
В ходе расследования уголовных дел полицейские установили причастность амурчанина к пяти фактам хищения имущества из подвалов благовещенцев. В настоящее время ущерб по ним превысил 129 тысяч рублей.
- Есть основания полагать, что задержанный совершил и другие кражи. Сотрудники МУ МВД России «Благовещенское» призывают горожан, в отношении которых были совершены подобные преступления, сообщить о них в органы внутренних дел, — добавили в УМВД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:24 9 Января Снайперы на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
10:26 9 Января В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
09:53 9 Января За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
Выбор редакции
- 17:22 Вчера Сахалинцы научили китайцев русским-народным танцам
- 14:39 13 Января На Сахалине для 50 китайских спортсменов провели мастер-классы по русским игрушкам
- 12:18 10 Января Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду
- 12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?