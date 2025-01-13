Сахалинец украл в магазине куртку, а через месяц в ней же решил украсть дубленку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило два заявления от сотрудников магазина о краже товаров, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Полицейские выяснили, что 50-летний ранее неоднократно судимый житель Поронайска 15 декабря 2024 года наведался в магазин по продаже одежды и, улучив момент, пока продавец была занята с другим покупателем, снял с манекена зимнюю мужскую куртку, стоимостью 6000 рублей, после чего поспешил скрыться.
Вдохновившись успехом, он уже 3 января решил вернуться в эту же торговую точку, чтобы похитить уже женскую дубленку, которую он планировал подарить своей возлюбленной. Мужчина надел ранее похищенную куртку и отправился на место преступления. В этот раз его действия были пресечены сотрудниками магазина и дубленка, стоимостью 10 тысяч рулей, была возвращена на манекен. Полицейские оперативно доставили гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). В отношении ранее судимого фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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