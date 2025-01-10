Сахалинца будут судить за то, что он плохо распорядился найденным телефоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

18 апреля 2024 года, в вечернее время, гражданин нашел на улице чужой телефон, который не включался. Тогда он вытащил сим-карту и вставил ее в свой телефон. Найденный гаджет фигурант выбросил. С помощью смс-сообщений он решил проверить, подключен ли номер к мобильному приложению банка и имеются ли там деньги.

Когда обвиняемому пришло сообщение о том, что на балансе имеется около 39 тысяч рублей, он решил похитить эти деньги. Несколькими переводами злоумышленник перевел денежные средства на счет своего знакомого. После этого обвиняемый попросил последнего обналичить денежные средства и передать ему.

Украденные средства фигурант потратил на личные нужды.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.