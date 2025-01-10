Жительница Камчатки незаконно прописала почти 70 иностранцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Уголовное дело возбудили в отношении неработающей 38-летней женщины, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на УМВД России по Камчатскому краю.
В период с сентября по октябрь 2024 года неработающая 38-летняя жительница краевой столицы незаконно прописала в своей квартире 66 иностранцев. За фиктивную прописку она получала денежное вознаграждение. При этом женщина не планировала предоставлять иностранцам жилье.
По факту противоправной деятельности жительницы краевой столицы возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Предприимчивой жительнице Петропавловска грозит до трех лет лишения свободы.
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