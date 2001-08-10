На Камчатке выпивший водитель протаранил лестницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 8 января в Петропавловске-Камчатском пьяный водитель вылетел с дороги. Его автомобиль протаранил единственную в микрорайоне лестницу, сообщает ТК "41 Регион".

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, инцидент произошёл в 08:30 на пр. Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации 24-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Тойота Премио», не справился с управлением и съехал с дороги по склону.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. В Госавтоинспекции добавили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило тяжесть последствий.

В отношении виновника ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, за которое ему грозит штраф в размере до 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.