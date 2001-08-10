На Камчатке выпивший водитель протаранил лестницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 8 января в Петропавловске-Камчатском пьяный водитель вылетел с дороги. Его автомобиль протаранил единственную в микрорайоне лестницу, сообщает ТК "41 Регион".
Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, инцидент произошёл в 08:30 на пр. Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации 24-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Тойота Премио», не справился с управлением и съехал с дороги по склону.
В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. В Госавтоинспекции добавили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило тяжесть последствий.
В отношении виновника ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, за которое ему грозит штраф в размере до 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 16:14 7 Января Правила выбора куриных крыльев для приготовления
08:56 Вчера На расчистке Южно-Сахалинска задействованы 125 единиц техники
09:53 Вчера За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
10:26 Вчера В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
Выбор редакции
- 12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
- 10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
- 14:12 27 Декабря В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
- 11:45 27 Декабря В Южно-Сахалинске открылся "центр добра"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?