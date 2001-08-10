Во Владивостоке будут судить бывших чиновников Камчатского края
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшим камчатским чиновникам состоится 17 января во Владивостоке. Ответчиками по делу проходят 45 человек. 36 из них живут в Петропавловске-Камчатском, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на "Интерфакс".
Истец требует забрать у предпринимателей активы, связанные с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством». При этом исковые требования могут уточняться.
Генпрокуратура подала в районный суд Владивостока иск к восьми юрлицам и 46 физлицам. Основные ответчики – Юрий Зубарь, который с 2013 по 2020 годы был зампредом правительства Камчатского края, Александр Иванчей – с 1997 по 2011 годы был депутатом законодательного собрания Камчатского края – и Владимир Балакаев, который с 2012 по 2019 годы работал заместителем министра имущественных и земельных отношений Камчатского края.
Как полагает надзорное ведомство, указанные ответчики через подставных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», обзавелись предприятиями на Камчатке и в Приморье, получая доход, который скрывали. По оценке Генпрокуратуры, стоимость активов составила 16,7 миллиарда рублей.
По данным ЕГРЮЛ, Иванчею принадлежит «Камчатское морское пароходство», в последние годы приносившее около 5–6 миллиардов дохода. Также Иванчей является практически единоличным владельцем (98,32 %) ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт».
Генпрокуратура требует обратить в доход РФ всё имущество, приобретённое с нарушениями закона – в частности, всех активов группы компаний «Морской порт г. Петропавловска-Камчатского», группы компаний «Терминал» и отдельных объектов недвижимого имущества.
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