09:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 декабря в 05:40 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщен о возгорании мусора по адресу: ул. Железнодорожная,140. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту его прибытия горел мусор у дороги на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Возгорание было локализовано в 05:49, а в 05:59 полностью ликвидировано. В тушении участвовали четыре сотрудника и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 00:58 21 Декабря GTA San Andreas для Андроид: советы для новичков
- 01:00 21 Декабря Как выбрать и использовать плампер для создания объема губ
- 01:01 21 Декабря Что такое белая доставка из Китая и каковы её преимущества?
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?