Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 декабря в 05:40 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщен о возгорании мусора по адресу: ул. Железнодорожная,140. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту его прибытия горел мусор у дороги на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 05:49, а в 05:59 полностью ликвидировано. В тушении участвовали четыре сотрудника и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.