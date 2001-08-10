Жительница Приморья за два года отдала гадалке шесть миллионов рублей, веря, что улучшает бизнес
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Владивостоке начался судебный процесс по делу против Оксаны А., известной гадалки, которая обвиняется в мошенничестве. Жительница города утверждает, что в течение двух лет женщине удалось выудить у неё более шести миллионов рублей, обещая улучшить личную жизнь и бизнес, сообщает РИА VladNews.
По данным пресс-службы Первореченского районного суда, мошенничество происходило с 2018 по 2020 год. В это время гадалка регулярно утверждала, что может изменить судьбу своей клиентки, и за свои "услуги" получила значительные суммы денег.
"Гадалка обещала женщине успешное будущее, но вместо этого лишь обогащала себя, зарабатывая на доверии", – отмечают в пресс-службе суда.
Процесс против Оксаны А. стал результатом активных действий правоохранительных органов, начавших расследование после подачи заявления последней жертвы мошенницы. Ранее дело долгое время оставалось без движения, но вмешательство прокуратуры ускорило его передачу в суд.
На данный момент, по решению Первореченского районного суда, гадалка арестована и будет находиться под стражей до начала основного разбирательства, которое состоится в январе 2025 года.
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