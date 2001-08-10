На Сахалине непогода повредила линии электропередач
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном на Сахалине в ночь с 26 на 27 декабря. Электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдержали натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения, в основном в Углегорском районе, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» были переведены в режим повышенной готовности, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.
По состоянию на 10 часов сегодняшнего дня энергетики Сахалинэнерго ведут восстановительные работы на ЛЭП напряжением 10 кВ в г. Углегорске и пгт Шахтерске. Ремонтные работы осложняются ветром и снегом, плохой видимостью. В связи с занесенными дорогами и брошенными машинами ремонтным бригадам пока не удается пробиться к поврежденном участку ЛЭП-10 кВ, питающей села Ольшанка, Поречье, Орлово Углегорского района. Тем не менее, энергетики прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня.
Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».
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