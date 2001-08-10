В Чехове сгорел дачный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 декабря в 06:37 в диспетчерскую службу Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Чехов на ул. Северная, д. 67, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО ЧС и ПБ.

Горела открытым пламенем крыша и задняя стена дачного дома, наблюдалось сильное задымление. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В тушении пожара участвовало с человек личного состава ПЧ № 10 с. Чехов и две единиц пожарной техники. Возгорание локализовано в 07:29, а в 10:32 пожар ликвидирован полностью.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.