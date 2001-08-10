Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2024
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09:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено 109 нарушений ПДД

За сутки на Сахалине пресечено 109 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 30 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 109 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - управляющих ТС, незарегистрированными в установленном порядке;

- 28 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 65 водителей за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 7 водителей - не предоставичших преимущество в движении пешеходам;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 8 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

- составлено 9 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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