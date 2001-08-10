Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2024
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17:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

По результатам прокурорского вмешательства Тымовчанам выплачена выкупная стоимость за жилые помещени

По результатам прокурорского вмешательства Тымовчанам выплачена выкупная стоимость за жилые помещени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Тымовского района Сахалинской области осуществляется надзорное сопровождение жилищных прав граждан, пострадавших в результате взрыва бытового газа многоквартирного дома по ул. Библиотечная в пгт. Тымовское Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что права 7 граждан на получение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения своевременно произведены не были. Вэтой связи, прокуратурой района приняты меры искового понуждения к органам местного самоуправления.

Решениями Тымовского районного суда Сахалинской области требования прокурора удовлетворены, в настоящее время денежные средства в размере более 34 млн рублей фактически переведены на счета граждан.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства жилищные права граждан восстановлены.

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