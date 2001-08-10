По результатам прокурорского вмешательства Тымовчанам выплачена выкупная стоимость за жилые помещени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Тымовского района Сахалинской области осуществляется надзорное сопровождение жилищных прав граждан, пострадавших в результате взрыва бытового газа многоквартирного дома по ул. Библиотечная в пгт. Тымовское Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что права 7 граждан на получение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения своевременно произведены не были. Вэтой связи, прокуратурой района приняты меры искового понуждения к органам местного самоуправления.

Решениями Тымовского районного суда Сахалинской области требования прокурора удовлетворены, в настоящее время денежные средства в размере более 34 млн рублей фактически переведены на счета граждан.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства жилищные права граждан восстановлены.