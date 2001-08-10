На Сахалине полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы у пасынка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 29-летнего местного жителя по факту кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался 44-летний отчим заявителя.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший дал фигуранту в пользование свою банковскую карту и доступ в мобильное приложение.

Когда заявитель уехал на вахту, подозреваемый оформил кредитную карту на имя своего пасынка и перевел деньги на свой банковский счет. При этом, не поставив в известность потерпевшего. Денежные средства мужчина потратил по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила 126 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.