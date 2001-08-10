Сахалинец ответит в суде за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Поронайскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Гражданину инкриминируется незаконное хранение наркотиков канабисной группы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в августе 2022 года фигурант обнаружил на земельном участке куст наркосодержащего растения рода «конопля».
Он оборвал с него листья, которые засушил в гараже. Затем из части полученной марихуаны фигурант изготовил гашишное масло, которое смешал с табаком для употребления путем курения.
При обысковых мероприятиях у обвиняемого сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: гашишное масло массой 0.66 грамма и марихуана массой 6,08 грамма.
Фигурант признал вину и пояснил, что хранил запрещённые к обороту вещества для личного употребления.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, будет рассмотрено в суде.
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