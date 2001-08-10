Взяточнику на Камчатке заменили условный срок на реальный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Колония строгого режима вместо условного срока – на Камчатке 34-летнему предпринимателю изменили наказание за взятку бывшему чиновнику краевого минздрава, сообщает ИА "Кам 24".

Директору коммерческой организации присудили условный срок на два года и штраф в 16 миллионов рублей – в два раза больше той суммы, что он заплатил в качестве взятки должностному лицу министерства здравоохранения Камчатского края.

«Взятка передавалась в целях совершения заведомо незаконных действий, а именно – предоставления служебной информации о планируемой закупке медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения края, устранения конкуренции в интересах фирмы, а также последующего беспрепятственного приёма поставленного оборудования. Преступление раскрыто и расследовано при оперативном сопровождении регионального УФСБ», – прокомментировали в прокуратуре Камчатского края.

Представитель надзорного ведомства обжаловал приговор, указав на чрезмерную мягкость наказания.

Камчатский краевой суд, рассмотрев доводы государственного обвинителя, счёл их обоснованными. В результате условное осуждение отменили – мужчине придётся отбывать наказание в колонии строгого режима.