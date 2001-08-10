Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2024
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11:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине между Взморьем и Макаровым закрыли дорогу

На Сахалине между Взморьем и Макаровым закрыли дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха 128-256 км введены ограничения для движения рейсовых автобусов:

- №502 Южно-Сахалинск – Поронайск;

- №504 Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский;

- №506 Макаров – Поронайск;

- №507 Южно-Сахалинск – Смирных;

- №509 Южно-Сахалинск – Вахрушев;

- №510 Южно-Сахалинск - Макаров.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

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