Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2024
Сейчас 15:35
99,61|103,94|66,91
Началась продажа авиабилетов на рейсы Южно-Сахалинск - Советская Гавань
09:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автолюбительница устроила аварию, пытаясь обогнать попутный автомобиль

На Сахалине автолюбительница устроила аварию, пытаясь обогнать попутный автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 декабря 2024 года в 11 часов 20 минут на 67 километре автодороги Южно-Сахалинск – Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Toyota Roomy», двигаясь в западном направлении, не убедившись в безопасности маневра, начала обгон транспортного средства, в результате чего совершила столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством «Honda HR-V», под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы.

Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?