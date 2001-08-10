Три человека пострадали за сутки в дорожно-транспортных происшествиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 23 ДТП в трех из них четыре человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 126 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 14 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 2 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 2 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
- 2 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушители);
- 2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.
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