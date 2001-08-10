Три человека пострадали за сутки в дорожно-транспортных происшествиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 23 ДТП в трех из них четыре человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 126 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 14 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 2 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушители);

- 2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.