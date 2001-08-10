Сахалинка обокрала собутыльника и потратила все деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

25 октября 2024 года фигурантка находилась в гостях у своего товарища, с которым они распивали спиртные напитки. Когда последний находился в другой комнате, обвиняемая решила похитить его денежные средства. Для этого она подошла к шкафу, откуда достала сумку, из которой тайно похитила 6 тысяч рублей. В течение последующих дней фигурантка потратила все деньги, которые тайно взяла у своего приятеля.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.