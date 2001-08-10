Благодаря сахалинской прокуратуре малоимущей семье предоставлена благоустроенная квартира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуру Смирныховского района обратилась жительница с. Первомайска по вопросу расселения ее семьи из многоквартирного дома, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки установлено, что заявительница и двое ее несовершеннолетних детей проживали по договору социального найма в одном из жилых помещений двухквартирного дома, расположенного в с. Первомайск, которое в 2022 году признано непригодным для проживания.

В связи с выявленными нарушениями прав граждан прокуратурой района в суд направлено исковое заявление, по результатам рассмотрения которого решением Смирныховского районного суда на орган местного самоуправления возложена обязанность предоставить заявительнице с учетом членов семьи вне очереди жилое помещение, отвечающее установленным требованиям.

В результате надзорного сопровождения органов прокуратуры Сахалинской области семье 17 декабря 2024 года предоставлена благоустроенная квартира.

Жилищные права заявителя и членов ее семьи восстановлены.