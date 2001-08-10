На Сахалине ожидается метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 26 и днем 27 декабря в центральной части Сахалина (Поронайский район, Смирныховский район, Тымовский район) ожидается сильный (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее).

Сильная метель видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 12 м/с и более, порывами 20-25 м/с.

26 декабря на территории:

Макаровского, Долинского, Корсаковского, Анивского районов, город Южно-Сахалинск прогнозируются сильный и очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов), ветер до 12 м/с.

26-27 декабря лавиноопасно на территории 5 муниципальных образований:

- Александровск Сахалинский район;

- Смирныховский район;

- Макаровский район;

- Долинский район;

- город Южно-Сахалинск.

Пот сообщениям ФГБУ "Сахалинское УГМС".