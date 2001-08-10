На Сахалине семья хотела купить автомобиль за 128 тысяч рублей, но нарвалась на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Поронайска вместе с супругом пыталась купить автомобиль за 128 тысяч рублей. Но оказалось, что объявление о продаже машины по привлекательной цене разместили в сети мошенники, пишет astv.ru.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что жертвами аферистов стали 30-летняя горожанка и её муж. Их заинтересовало авто 2002 года выпуска.

"Созвонившись с продавцом и обсудив условия сделки, потерпевшие перевели 100 000 рублей в качестве предоплаты за автомобиль. После чего продавец перестал выходить на связь и отправил в блок сахалинцев", - отметили в ведомстве.

По факту возбудили уголовное дело.