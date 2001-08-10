Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2024
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16:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине семья хотела купить автомобиль за 128 тысяч рублей, но нарвалась на мошенников

На Сахалине семья хотела купить автомобиль за 128 тысяч рублей, но нарвалась на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Поронайска вместе с супругом пыталась купить автомобиль за 128 тысяч рублей. Но оказалось, что объявление о продаже машины по привлекательной цене разместили в сети мошенники, пишет astv.ru.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что жертвами аферистов стали 30-летняя горожанка и её муж. Их заинтересовало авто 2002 года выпуска.

"Созвонившись с продавцом и обсудив условия сделки, потерпевшие перевели 100 000 рублей в качестве предоплаты за автомобиль. После чего продавец перестал выходить на связь и отправил в блок сахалинцев", - отметили в ведомстве.

По факту возбудили уголовное дело.

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