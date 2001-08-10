Российский сухогруз, направлявшийся во Владивосток, затонул в международных водах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский сухогруз Ursa Major («Урса Майор») затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на ДСКЦ МИД России.

«Владельцем судна является ООО «СК-ЮГ». Из 16 членов экипажа 14 россиян спасены и доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия, двое пропали без вести», - говорится в сообщении.

Судно потерпело крушение в международных водах между испанским автономным сообществом Мурсия и Алжиром.

«Уточняется, что оно вышло из Санкт-Петербурга около двух недель назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января», - пишет ТАСС.

Груз Ursa Major состоял из портовых кранов весом 380 тонн каждый и 45-тонных люковых крышек для новых ледоколов.