В Амурской области снесут базу отдыха, построенную незаконно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в федеральную собственность земельного участка из незаконного владения. На территории построили базу отдыха, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

Региональный минлесхоз заключил договор аренды с коммерческой организацией о предоставлении лесного участка, расположенного вблизи Бурейского водохранилища, для рекреационного использования. У побережья построили беседки и домики. Никаких мер по факту нарушения условий договора арендодатель не принял.

"По данному факту прокуратура области внесла заместителю председателя правительства области представление. По результатам рассмотрения указанного представления министерством в Арбитражный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности выполнить демонтаж построек, освобождении лесного участка и его рекультивации, расторжении договора аренды лесного участка", - пояснили в надзорном ведомстве.

После вмешательства областной прокуратуры суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Участок площадью более трех гектаров вернули в федеральную собственность.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.