Тихоокеанское
информационное агентство
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12:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильчанина в сауне Южно-Сахалинска оставили без денег и одежды

Курильчанина в сауне Южно-Сахалинска оставили без денег и одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска ищет 44-летнего Михаила Анатольевича Котельникова, пишет astv.ru.

Житель Курильска обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже денег и одежды в сауне в областном центре и пропал -  потерпевший не выходит на связь с сотрудниками уголовного розыска.

Михаила Котельникова и тех, кто его знает, просят откликнуться: +7-918-837-05-76.

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