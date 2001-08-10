Курильчанина в сауне Южно-Сахалинска оставили без денег и одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска ищет 44-летнего Михаила Анатольевича Котельникова, пишет astv.ru.

Житель Курильска обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже денег и одежды в сауне в областном центре и пропал - потерпевший не выходит на связь с сотрудниками уголовного розыска.

Михаила Котельникова и тех, кто его знает, просят откликнуться: +7-918-837-05-76.