У сахалинца за долги арестовали Лексус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается совместная работа судебных приставов и работников Управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области по взысканию долгов по налогам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-лужбе УФССП РФ по Сахалинской области.

Так на днях, сотрудники двух ведомств провели очередной рейд по должникам, а именно сахалинцам, у которых имеется задолженность по имущественным налогам.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительных производств направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, с целью проверки имущественного положения должников. В результате чего, в отношении одного из должников было установлено, что сахалинец передвигается на автомобиле марки Lexus GS 470. Также было установлено, что мужчина знал о своих долгах по налогам, регулярно получал уведомления в личном кабинете на портале Госуслуги,но игнорировал все предупреждения.

С целью обеспечения погашения задолженности, судебный пристав-исполнитель принял меры принудительного характера в виде ареста автомобиля. Теперь автовладелец, в кротчайшее время должен оплатить всю задолженность по налоговым обязательствам перед государством, иначе лишится своей иномарки.