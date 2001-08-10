За сутки на Сахалине в трех авариях пострадали три человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 25 ДТП в тех из которых три человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 112 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 4 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 11 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 4 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- составлено пять административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки семь автомобилей.

Для дальнейшего разбирательства в УМВД России по городу Южно-Сахалинску доставлен 1 гражданин, находящийся в розыске.